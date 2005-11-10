Ufficiale Primo campionato da pro per Tigani: lascia il Parma e va in prestito all'Ospitaletto

Il centrocampista classe 2006, vice-campione dell'ultimo Scudetto Primavera, lascia l'Emilia-Romagna e si trasferisce in prestito alla squadra di Serie C

Prima avventura tra i professionisti per Edoardo Tigani (20 anni), centrocampista classe 2006 che lascia il Parma per approdare in prestito fino al termine della stagione 2026/27 all'Ospitaletto, in Serie C.

Il comunicato della squadra di Serie C

A comunicarlo, in primis, l'Ospitaletto tramite i propri canali: "L’Ospitaletto Franciacorta comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma le prestazioni sportive del centrocampista classe 2006 Edoardo Tigani. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dove ha indossato la fascia da capitano fino all’Under 18, nel 2025 Tigani si è trasferito al Parma. Nel corso dell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze complessive, realizzando 5 reti con la formazione Primavera tra campionato e Coppa Primavera. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche nel pomeriggio di ieri e sarà a disposizione del tecnico Andrea Quaresmini in vista dell’inizio della preparazione estiva, in programma a partire da lunedì 13 luglio. «Edoardo è un giocatore molto forte, reduce dalla finale del campionato Primavera con la maglia del Parma. Faccio grande affidamento su di lui. La trattativa è stata lunga, ma sono felice che si sia conclusa positivamente. Ho trovato un ragazzo molto più maturo della sua età», ha dichiarato il direttore sportivo Paolo Musso. «L’entusiasmo è altissimo. È la mia prima esperienza tra i grandi, ma spero di poter dare un contributo importante alla squadra. Ho voluto fortemente questa scelta e sono convinto che sia quella giusta, Ospitaletto è una società sana, con valori importanti, dove avrò l’opportunità di crescere e di fare grandi cose insieme ai miei compagni di squadra», ha commentato il neo centrocampista arancioblù".

Vice-campione Primavera a Parma

Di seguito il comunicato della squadra cedente: "Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il centrocampista Edoardo Tigani all’AC Ospitaletto Franciacorta fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Parma nel febbraio 2025 in prestito dall’Inter, Edoardo viene acquistato a titolo definitivo il primo agosto dello stesso anno. Con la formazione Primavera si è distinto per le qualità dimostrate e per il rendimento offerto, risultando tra gli artefici della promozione nel Campionato Primavera 1 e, successivamente, del percorso che ha portato la squadra fino alla finale scudetto nella stagione 2025/2026. L'esperienza all’AC Ospitaletto Franciacorta rappresenterà per il calciatore un'ulteriore opportunità di crescita e di maturazione nel calcio professionistico".