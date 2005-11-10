Milan, tra chi non ha parlato con Amorim c'è Rabiot: "Lo faremo più avanti..."

Adrien Rabiot è impegnato a dare la caccia alla vittoria del Mondiale con la sua Francia, ma al centrocampista del Milan sul suolo americano, nelle scorse ore, sono state sottoposte anche considerazioni legate alla sua permanenza in rossonero.

Il Milan oggi ha il suo nuovo allenatore, Ruben Amorim, ed è scattata una caccia generale a capire chi farà parte o meno del suo progetto. Un tran tran al quale non scappa Rabiot, che ha peraltro la nomea (e anche qualcosa di più) di essere un fedelissimo del predecessore di Amorim, oggi al Napoli, Allegri.

Intercettato dalla Rai dopo la vittoria nella sfida contro il Marocco valevole per i quarti di finale della Coppa del Mondo, a Rabiot è stato chiesto se avesse già parlato con Amorim, visto che il tecnico portoghese ha detto di averlo fatto con quasi tutti i suoi giocatori. Tra loro, non c'era però il nazionale francese, si direbbe, data la risposta: "No. Parleremo più avanti…".