Roma, pressing su Moreira: offerta allo Strasburgo, Gasperini lo vuole per la fascia
La Roma prova ad affondare il colpo per Diego Moreira, individuato come il profilo ideale per rinforzare la corsia sinistra a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha presentato allo Strasburgo una prima proposta da 30 milioni di euro, alla quale si aggiunge il 10% sulla futura rivendita del giocatore.
Il club francese valuta però il laterale circa 40 milioni di euro, motivo per cui la trattativa è destinata a proseguire nei prossimi giorni. A favorire la Roma potrebbe essere anche la volontà del calciatore, che nella Capitale arriverebbe a triplicare l'attuale ingaggio, oggi pari a circa 800 mila euro a stagione.
Garnacho resta un'idea, si lavora anche all'attacco
Sul mercato giallorosso resta vivo anche il nome di Alejandro Garnacho. Il Chelsea sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo, formula che al momento non convince la Roma, orientata piuttosto verso un'operazione in prestito.
Parallelamente il direttore sportivo Florent Ghisolfi continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Oltre ai profili già seguiti di Ndoye e Can Uzun, i giallorossi mantengono viva anche una pista rimasta finora sotto traccia.
Novità anche sul nuovo stadio
Sul fronte societario, intanto, arrivano segnali positivi per il progetto del nuovo impianto. Nella giornata di ieri la Regione Lazio ha infatti espresso un parere favorevole sul progetto dello stadio di Pietralata, facendo registrare un ulteriore passo avanti nell'iter autorizzativo.