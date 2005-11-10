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Hellas Verona, preso il nuovo portiere. Dopo l'addio al Genoa, ha firmato Leali

Hellas Verona, preso il nuovo portiere. Dopo l'addio al Genoa, ha firmato Leali TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 11:05Serie B
Ufficiale la nuova avventura del portiere classe 1993, negli ultimi anni al Genoa ora pronto a rimettersi in gioco, da titolare, nel campionato di Serie B.

L'Hellas Verona completa l'acquisto di Nicola Leali (33 anni), esperto portiere che era rimasto senza contratto dopo la fine di quello precedente con il Genoa, e lo comunica tramite i propri canali ufficiali.

Il comunicato ufficiale

Ecco quanto si legge nella nota: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere italiano Nicola Leali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028".

La carriera di Leali

Nel comunicato scaligero viene presentato anche un identikit di Leali, ultimo arrivato di casa Hellas Verona: "Nato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, il 17 febbraio 1993, Leali è un portiere italiano cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, Club con cui ha esordito tra i professionisti e in Serie A. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Brescia, Virtus Lanciano, Spezia, Cesena, Frosinone, Olympiacos, Zulte Waregem, Perugia, Foggia, Ascoli e Genoa, maturando una lunga esperienza tra Serie A, Serie B e competizioni internazionali. Nella stagione 2016/17 vive la sua prima esperienza all’estero con l’Olympiacos. Con il Club greco conquista il campionato nazionale e fa il proprio esordio nelle coppe europee il 15 settembre 2016, partendo titolare nella sfida di UEFA Europa League vinta 1-0 in casa dello Young Boys. Nel corso della stessa annata raggiunge anche gli ottavi di finale della competizione europea. Terminata l’esperienza in Grecia, Leali prosegue la propria carriera in Belgio con lo Zulte Waregem, prima di rientrare in Italia e difendere le porte di Perugia, Foggia e Ascoli. Nel 2023 passa al Genoa, squadra con cui registra 54 presenze in Serie A. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia gialloblù".

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