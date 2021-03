Candreva segna e fa segnare: fra gol e assist il suo zampino in 11 delle 40 marcature della Samp

vedi letture

Una vittoria cercata. Sofferta. Meritata. La Sampdoria domenica scorsa ha raccolto tre punti importanti contro il Torino che ha permesso alla squadra di Ranieri di salire a quota 35 punti in classifica, lontano dalle acque pericolose della zona retrocessione. Un successo firmato Antonio Candreva, elemento che ha dato esperienza e qualità ai blucerchiati nel corso della stagione. Il centrocampista ex Inter e Lazio ha chiuso al meglio un’azione corale in ripartenza iniziata da Quagliarella, proseguita da Augello, rifinita da Gabbiadini e conclusa proprio dal numero 87 che ha messo alle spalle di Sirigu con freddezza. Quinto timbro stagionale per Candreva, acquisto di valore nel mercato estivo e che, seppur con alti e bassi, ha saputo dare il suo contributo negli ultimi metri.

Cinque gol in stagione - Corsa ma anche sacrificio e duttilità al servizio della squadra con il centrocampista che ha anche ricoperto il ruolo di mezzala e di rifinitore oltre quello dell'esterno in un centrocampo a quattro oppure a tutta fascia quando la squadra ha giocato con la difesa a tre. Impiegato per ben 1751 minuti nel corso della stagione, quasi il doppio di Keita Balde, e 20 gare su 25 dal primo minuto con un apporto importante nella fase realizzativa. La prima marcatura blucerchiata arrivata nel 2-2 di Torino contro i granata, seguita dal rigore trasformato in casa contro l'Inter, 2-1 per i blucerchiati il finale, dal momentaneo pari di La Spezia, match poi perso 2-1, e dal tiro dagli undici metri che ha dato il via alla rimonta al "Ferraris" contro l'Udinese.

Sei gli assist - Segnare e far segnare. E' questo il motto di Candreva che oltre ai cinque gol ha realizzato anche sei assist in stagione per un totale di 11 reti complessive che portano il suo zampino sulle 40 totali segnate dalla Sampdoria fra campionato e Coppa Italia. Alla prima giornata contro il Benevento, suo è il cross per il colpo di testa vincente di Colley mentre contro il Bologna l’incornata del momentaneo vantaggio di Thorsby arriva da un suo tiro dalla bandierina. A Torino contro il Toro, dopo aver segnato l'1-1, Candreva pennella anche un tracciante per il bel gol al volo di Quagliarella per il momentaneo sorpasso mentre contro il Sassuolo arriva l’assist per il gol di Keita Balde. Contro la Fiorentina fornisce l’assist per il 2-1 di Quagliarella mentre nel derby suo è il traversone su corner per l'1-1 di Tonelli.