Caos Superlega, ad Sassuolo: "Ci siamo sentiti traditi dalle tre società italiane. Non sapevamo nulla"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport, in merito al fallimento della Superlega: "De Zerbi ieri più che duro è stato giusto. Era il pensiero suo, dei giocatori e della società. Serve anche buonsenso, era comunque impossibile pensare che potesse finire tutto in 48 ore. Ci siamo sentiti anche traditi dalle società italiane e sapevamo che non sarebbe stato facile portare avanti questo progetto. Agli sportivi piace vincere sul campo, piace la meritocrazia. Noi facciamo poi calcio per i tifosi. Questi sono stati gli aspetti principali che hanno fatto saltare tutto. Noi, come società, non sapevamo nulla, ma adesso andiamo avanti".

