Capello fa visita al Milan: "Ibrahimovic è sempre il solito, si sente come un condottiero"

Presente al centro sportivo del Milan, Fabio Capello ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic, uomo in più dei rossoneri che proprio Capello lanciò in Italia ai tempi della Juventus: "È sempre il solito, grande personalità e qualità. Si sente come un condottiero: a tutti i giocatori ha sempre cercato di dare qualcosa. In lui vedevo una grande potenzialità, questo ti porta ad essere particolarmente coinvolto. Io, assieme ad Italo Galbiati, ho cercato di far emergere le sue qualità come giocatore e come uomo. Personalità l’ha sempre avuta, ora è maturo: sa che non ha più la velocità di una volta, ma sa ciò che può dare e ciò che può chiedere. Ora capisce perfettamente quello che deve fare. Questo Pioli l’ha capito e tutto avviene in armonia". Non è mancato un aneddoto rivelato dallo stesso Fabio: “Mi ha detto: 'Io ho imparato, lei mi ha insegnato e adesso io insegno'”