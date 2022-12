Capello: "Leao è Leao grazie al Milan. Sia riconoscente e non faccia come Donnarumma"

vedi letture

Fabio Capello ha parlato a Milannews soffermandosi sull’assenza prolungata di Mike Maignan e sulla trattativa per il rinnovo di Rafa Leao con i rossoneri: “Maignan è una grave perdita per il Milan: dà sicurezza a tutta la difesa, è un leader. Sarà un'assenza pesante. Il gemello è una brutta bestia, l'ho avuto anche io come giocatore: sembrava guarito e poi si ripresentava. Speriamo che sia pronto per la Champions”.

Rinnovo Leao: che consiglio dà al Milan e che consiglio dà al giocatore?

"Se è diventato quello che è diventato lo deve al Milan, e gli deve un po' di riconoscenza cosa che non ha fatto Donnarumma. Se non esiste più riconoscenza non si può dire nulla. Il giocatore ha dimostrato di essere importante. Anche lui al Mondiale ha giocato con il freno a mano un po' tirato ma come si liberare metteva in mostra tutte le proprie qualità, che deve ancora esprimere".