Carles Perez risponde al vantaggio di Lykogiannis: Cagliari-Roma 1-1 all'intervallo

Cagliari-Roma è 1-1 all’intervallo. Il racconto del primo tempo di TMW.

Un primo tempo iniziato benissimo dal Cagliari, proposto da Semplici con una veste ben più offensiva del solito. I sardi sfondano a destra grazie anche a un errore di Diawara: Nandez lo lascia poi sul posto e gioca un cross basso trasformato in assist per l’accorrente Lykogiannis dal tacco di Joao Pedro. Al minuto 4 vantaggio dei padroni di casa. La Roma prova a reagire: dimenticabile il tentativo di Mayoral (9’), più apprezzabile invece quello di Perez al termine di una discesa solitaria (17’), largo non di molto. Tempo dieci minuti e l’ex Barcellona ha modo di perfezionare la mira su invito filtrante di Pellegrini: prima sbatte sul palo, ma poi il pallone gli torna disponibile e segna l’1-1 giallorosso al 27’. Prova quindi a rimettere avanti la testa il Cagliari, che arriva due volte alla conclusione in un minuto: Joao Pedro impegna Lopez da fuori area (33’), un giro d’orologio dopo Lykogiannis manda invece alto. Altri sessanta secondi, più o meno, e ci vuole un Vicario reattivo nel volare per togliere il colpo di testa di Fazio dalla porta. Si tratta dell’ultima grande chance nel primo tempo, visto che le successive conclusioni di Carboni (39’) di testa su angolo, Pellegrini (41’) con un mancino da fuori deviato e Godin ancora su palla ferma (nel recupero), non rappresentano vere e proprie minacce.