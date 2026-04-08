TMW Radio Carnasciali: "Fiorentina, Paratici non può sbagliare il prossimo allenatore"

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Daniele Carnasciali: "Kean doveva partire per Londra? Sì, anche se non sei disponibile, almeno la presenza. Poi magari non gioca e rientra in campionato, perchè non sappiamo l'entità dell'infortunio, però è un momento della stagione importante, questa partita di coppa può svoltarti e lui non c'è. Grosso tecnico della prossima stagione? E' un allenatore che sta facendo molto bene quest'anno. Il lavoro di Paratici per l'anno prossimo è di non sbagliare allenatore, deve pensarci molto bene perché deve ricostruire molto. E con un giovane con poca esperienza qualche rischio lo prendi".

E poi un ricordo di Mircea Lucescu: "L'ho avuto nel '91 a Brescia, quando vincemmo il campionato di B. Di allenatori bravi ne ho avuti, ma Lucescu è stato quello che ha dato una svolta alla mia carriera. Lui era già avanti per metodologie di allenamento e come far giocare la squadra. Era un calcio simile a quello che vediamo ora. Se ci parlavi, lui parlava solo di calcio. Mi ha colpito per l'attenzione che ci metteva, per come preparava le partite, con i video. E poi era un calcio propositivo. Aveva già gli esterni che salissero, come succede oggi. Voleva un pressing alto e che tutti partecipassero all'azione, cosa che per quel periodo era strano. Finivi la partita, lui dopo pochi minuti tornato a casa ti chiamava per spiegarti come era andata e ti spiegava tutto".