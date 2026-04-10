Carnasciali: "Bene che la Fiorentina esca dall'Europa, così si concentra sulla Serie A"

Brutta serata ieri in Inghilterra per la Fiorentina, che cede il passo per 3-0 sul campo del Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League a Selhurst Park, e di fatto si vede ormai quasi eliminata dalla terza competizione europea per club.

Della sconfitta di ieri della Fiorentina sul campo del Crystal Palace ha parlato tra gli altri anche l'ex difensore Daniele Carnasciali, intervenuto nelle scorse ore su Radio FirenzeViola: "Non è cambiato niente. Ieri non mi aspettavo la vittoria. Inoltre non dobbiamo pensare di essere salvi e per fortuna Lecce e Cremonese stanno andando più piano della Fiorentina. Pensare di essere già salvi sarebbe un errore molto grave. Ieri la partita ha dato continuità alla stagione della Fiorentina. Non ci dobbiamo meravigliare della prestazione".

La sensazione di molti è che la Fiorentina potesse fare qualcosa in più, anche considerando che il Crystal Palace non ha impresso un ritmo particolarmente infernale alla partita: "Non abbiamo fatto molto. Poi mettiamoci le assenze. Ieri è stata una prestazione opaca, che non mi fa stare tranquillo per il campionato. Bene essere usciti, così ci concentriamo sulla Serie A, che è evidente che non riusciamo a competere in una competizione, figuriamoci per due".

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