Carrera consiglia la Juventus: "Bernardo Silva può avere lo stesso effetto che ebbe Pirlo"

Mister Massimo Carrera è intervenuto a Radio Bianconera per commentare il campionato di Serie A e, in particolare, il cammino della Juventus. Queste le sue dichiarazioni principali: "La squadra sta facendo bene, è lì a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti migliora sempre di più. Poi per il prossimo anno, sul fronte del mercato, servono gli uomini giusti. Dipende da come vorrà giocare l'allenatore, come impostare il gioco, schierarsi con una o due punte. Sono tante le variabili. Bisogna individuare gli interpreti migliori per la sua idea di calcio. Ai miei tempi Pirlo arrivò come occasione di mercato, cambiammo modo di giocare. Con lui si optò per un centrocampo a tre. Andrea non aveva paura di niente".

Su Bernardo Silva, obiettivo della Vecchia Signora, Carrera ha poi aggiunto: “Potrebbe fare lo stesso effetto di Pirlo”. Sul centravanti ideale, inoltre, ha spiegato: "Dipende dall'allenatore. Io preferisco Haaland che fa 35 gol, rispetto a chi ne fa 5. Poi servono anche i centrocampisti in grado di segnare. L'attaccante deve attaccare e il difensore difendere, semplice".

Infine, su un possibile ritorno di Antonio Conte in Nazionale, ha concluso: "Secondo me no, credo resti a Napoli. Lo abbiamo sentito anche dalle sue esternazioni. Lui è uno dei migliori in circolazione. I giornalisti spesso ci sguazzano su alcune dichiarazioni".