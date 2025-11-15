Carrera sulla Juventus: "In società manca chi trasmette il senso d'appartenenza"

L'allenatore Massimo Carrera, con un passato nella Juventus prima da calciatore e poi nello staff tecnico, ha rilasciato una intervista ad "OggiSport Notizie" nel corso della quale ha parlato di alcuni temi caldi riguardanti la squadra bianconera.

A partire dalla ripartenza riguardante la panchina a Luciano Spalletti: "Spalletti è un profilo giusto: ha esperienza, carisma, ha vinto e può portare tante cose alla Juventus. La società? Secondo me mancano delle figure che sappiano cosa vuol dire senso di appartenenza, ma in tutte le squadre non solo alla Juventus. Ma tutto sommato io non penso che quando ci sono questi episodi così è tutta colpa dell’allenatore.

Poi sugli obiettivi della Juventus: "Gli obiettivi sono sempre quelli delle squadre che sono le più forti del campionato. L’obiettivo è quello di vincere il campionato. L’obiettivo è vincere. Chiellini dirigente? Me lo sarei aspettato, vista la sua conoscenza e l’attaccamento che ha verso la Juventus. Adesso il lavoro che fa all’interno non lo conosco perché non so bene di cosa si occupi". Infine sulla rosa bianconera: "Se è da Juventus? Sicuramente ci sono giocatori da Juventus e altri che hanno bisogno di più tempo per ingranare".