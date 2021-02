Casa Pia e Sondersjyske: alla scoperta dei club europei di Platek, nuovo proprietario dello Spezia

vedi letture

Casa Pia Atletico Clube, come la Casa Pia che è un celebre istituto di carità fondato da Pina Manique cento anni fa. Una squadra che è stata sin dagli albori una vera e propria cantera di talenti per il Portogallo, tanti che nella prima gara della Nazionale, a Madrid, nel 1921, ben quattro giocatori arrivavano da qui e Candido de Oliveira è stato il primo capitano della storia lusitana. Club che poi nel calcio moderno non ha lasciato alcuna traccia, adesso milita nella seconda lega portoghese e dallo scorso 24 dicembre è stato ufficializzato, in assemblea generale, il nome di Robert Platek come nuovo numero uno del club. Un annuncio formale che non è stato ancora dato ma dovrebbe avvenire a breve. Settimo posto in classifica, una rosa di giocatori sconosciuti alle nostre latitudini, è stata completamente rinnovata nell'ultima estate tra acquisizioni gratuite e prestiti già prima dell'avvento di Platek.

L'investimento danese A titolo personale, come annunciato oggi con lo Spezia, Platek ha acquisito anche il Sondersjyske in Danimarca e la società che ne gestisce le infrastrutture calcistiche. Anche qui confermando il management, inserendo nel board la moglie come referente e un uomo come interconnessione tra Stati Uniti e Danimarca. La formazione è attualmente sesta in Superligaen, la massima serie danese, dopo quindici giornate giocate.