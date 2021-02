Casemiro ammonito a Bergamo: era diffidato e salterà la sfida di ritorno tra Real e Atalanta

Casemiro si perderà la gara di ritorno tra Real Madrid e Atalanta. Il centrocampista merengue, ammonito dopo un fallo su Zapata al 22' della gara di ieri sera, era diffidato e non potrà dunque essere della prossima partita in programma il 16 marzo. "Un'assenza che mette in allarme Zidane", sottolinea questa mattina As sottolineando il suo ruolo fondamentale nello scacchiere dei blancos.