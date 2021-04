Caso Donnarumma, il consiglio di Mirabelli: "Se non rinnova il Milan deve boicottare Raiola"

"Se Donnarumma non rinnova, il Milan deve boicottare Raiola". A dirlo è l'ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli, intervistato da Libero: "Non capisco come il Milan sia arrivato a questa situazione. I tempi sono sbagliati, è assurdo trattare adesso. Il contratto andava rinnovato due stagioni fa, è l'Abc del calcio. I rossoneri hanno commesso un errore grave. Quando ho fatto rinnovare Gigio, ho curato la trattativa nei minimi dettagli. Il portiere pubblicava post sui social e poco dopo venivano tolti. Perché? Semplice, Raiola glieli faceva scrivere, io glieli facevo cancellare. Il momento decisivo della trattativa è stato l'atto finale. Eravamo con Gigio, la sua famiglia e i suoi agenti. Raiola si alza e dice: "Non firmare, ce ne andiamo". Appena i manager escono, Gigio prende la biro e prolunga il contratto. Senza la presenza di Mino".

Mirabelli ha la sua idea per risolvere la questione Donnarumma

"Raiola è stato bravo, ha già vinto arrivando a questa situazione. Ha il coltello dalla parte del manico, ma se fossi al Milan lo metterei con le spalle al muro. Gli farei un bel discorsetto, dicendogli che Gigio è un capitale intoccabile. O rinnova o il Milan non avrà più in rosa calciatori di Mino Raiola. Ci vuole coraggio, ma in questa situazione è l'unico modo. E il Milan deve farsi rispettare".