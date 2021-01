Cassano: "Se l'Inter perde con la Juve, addio Scudetto. Sicuri Conte sia un grande allenatore?"

In uno dei suoi interventi nella consueta diretta Twitch sulla Bobo Tv, Antonio Cassano non lesina critiche all'Inter: "Se l'Inter domenica perde con la Juve, esattamente come i bianconeri se avessero perso con il Milan, rischia clamorosamente di uscire dalla lotta Scudetto. Perché non sia mai che la Juve vince a Milano, i giochi sono finiti. Perché la Juve arriva, è lì. Poi c'è la Roma che ti passa, c'è l'Atalanta, che ha anche una partita da recuperare, il Milan va a Cagliari e può andare a +6. La Juve vincendo gli andrebbe due punti avanti. Se invece pareggiano, il Milan va a 43 e l'Inter a 38".

E anche su Conte, il giudizio non è lusinghiero: "Allora... Io mi prendo la responsabilità e vado dritto all'obiettivo: siamo sicuri che questo è un grandissimo allenatore? Non basta vincere per dire che sei un grande allenatore. Anche Valverde ha vinto con il Barcellona... Ribadisco: guadagna 12 milioni, 12! Il miglior calcio negli ultmi 20 anni in Italia lo ha fatto Sarri".