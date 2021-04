Ceferin contro la Superlega: "Per loro i tifosi sono clienti, le coppe sono prodotti"

La novità della Superlega per Aleksander Ceferin non è soltanto un pericolo economico e sportivo, ma anche culturale: “C’è stato un cambiamento negli ultimi anni, a livello semantico e ideologico, accelerato dalla crisi che stiamo vivendo - ha dichiarato il presidente della UEFA in occasione del congresso odierno - un cambiamento che ignora quello che accade sul campo, che ignora il merito sportivo. Va fermato immediatamente. Sappiamo che ogni tentativo di creare un nuovo sistema nasce dal vocabolario. Per qualcuno, i tifosi sono diventati clienti e consumatori, e le competizioni sono diventate prodotti. Guardano alle scommesse e al numero dei follower sui social, ai prezzi”.

Qui tutte le parole di Ceferin.