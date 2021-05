Celta Vigo pessimista sulla permanenza di Murillo: chiesto un nuovo prestito, no della Samp

C'è pessimismo in casa Celta Vigo riguardo alla possibile permanenza di Jeison Murillo nella prossima stagione. Come riporta La Voz de Galicia, infatti, la Sampdoria non sarebbe disposta ad accettare il terzo prestito consecutivo del difensore colombiano, con la cifra fissata per il riscatto che oggi è però fuori portata per il club galiziano. Ecco perché, si legge, il futuro dell'ex Inter potrebbe colorarsi di nuovo di blucerchiato quest'estate.

Il classe '92 ha collezionato finora 32 presenze con due reti in questo 2020-21 col Celta Vigo.