Ufficiale
Dal Celtic un attaccante per la Primavera del Lecce: ha firmato il Filip Skorb
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"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Skorb dal Celtic F.C". Questo il comunicato con cui il club salentino ufficializza l'arrivo del calciatore che andrà a rinforzare il settore giovanile.
Come specifica lo stesso Lecce, l'attaccante centrale classe 2008 - con passaporto scozzese e polacco - sarà a disposizione della formazione Primavera 1.
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