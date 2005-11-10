Ufficiale Spezia, il centrocampo parlerà spagnolo: arriva Joselito dal Perugia

Il classe 2004 era uno dei giocatori annunciati dal direttore sportivo Angelozzi nei giorni scorsi

"I sicuri sono Bright e Sganzerla, poi arriveranno Cardinale, Spedalieri, Ndow, Cazzadori e Joselito. Mancano le firme da parte nostra perché oggi in cinque faranno le visite, una volta data l'idoneità li depositeremo in Lega. Lunedì arriva Cannavò del Venezia, poi Capolupo dal Monza". Così in conferenza stampa il direttore sportivo dello Spezia Guido Angelozzi aveva annunciato l'arrivo di nove calciatori. Oggi lo Spezia ha annunciato proprio uno di loro, ovvero il centrocampista spagnolo Joselito. Questa la nota del club:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'AC Perugia Calcio, le prestazioni sportive del centrocampista Antonio Josè Gomez Marquez, meglio noto come Joselito, il quale ha sottoscritto con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2029.

Spagnolo di Huelva, classe 2004, Joselito ha mosso i primi passi da calciatore nel Recreativo Huelva e dopo aver essersi messo in mostra da giovanissimo con la prima squadra del Coria nella stagione 2019-2020, ecco l'approdo in Italia, sponda Hellas Verona.

Nel gennaio 2025, Joselito si trasferisce al Perugia, dove nella prima stagione in Serie C mette a referto 13 presenze e 2 assist, mentre nella scorsa stagione il centrocampista spagnolo ha segnato anche la sua prima rete italiana, arrivata nella vittoria umbra contro il Forlì.

Centrocampista di qualità, dotato di un'ottima visione di gioco e di qualità nel palleggio, il calciatore andaluso è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile".