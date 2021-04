Cena McKennie-Dybala-Arthur, Agnelli e i dirigenti furiosi: la Juve prepara sanzione esemplare

vedi letture

La Juventus sta preparando una sanzione esemplare per Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur a causa della cena andata in scena in settimana a casa del centrocampista texano e che ha violato le restrizioni anti-Covid. Resterebbe da capire, inoltre, se a casa di McKennie ci fosse qualche altro tesserato, visto che qualcuno è riuscito a fuggire.

La reazione del club. A scriverlo è il Corriere della Sera, secondo cui il club bianconero ha studiato la reazione andando oltre la rabbia di Andrea Agnelli e degli altri dirigenti. Per la società una leggerezza simile è considerata uno sgarbo alla Juve e mette a rischio la squadra in tempi di pandemia. Dopo l'esclusione dal derby, si prevede un'ingente ammenda per i calciatori coinvolti.