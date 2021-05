Cessioni, risparmio e rinnovo proposto con taglio del 20%: così Conte ha rotto con l'Inter

vedi letture

L'addio di Antonio Conte all'Inter è una possibilità concreta. Che sta maturando con forza, sia nelle menti del tecnico che in quelle della società. E pure nei portafogli, con la trattativa per la buonuscita che è già iniziata.

A pesare per il tecnico ci sono stati molti fattori: l'intransigenza da parte della proprietà sui tagli necessari alla rosa, al monte ingaggi, il sacrificio di un paio di big e un mercato all'orizzonte non certo faraonico. Non solo: all'interno di questa riduzione dei costi, c'era anche l'ingaggio di Conte e del suo staff. La richiesta da parte del club era di tagliare, così come per i giocatori, del 20% circa lo stipendio: un rinnovo ma con taglio sostanzioso dell'ingaggio, un altro dei fattori che ha portato Conte a pensare all'addio. Ma il club non lo esonererà, poiché altrimenti sarebbe costretto a pagare per intero lo stipendio da 13 milioni restanti per la prossima stagione. Quel che filtra dal club è che 'andrà avanti con Conte', ma è una strategia di una partita a scacchi volta a trovare un accordo più vantaggioso possibile sull'addio.