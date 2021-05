Champions 2021/22, cosa succede se stasera vince il Chelsea? Zenit e Dortmund in attesa

Col successo del Villarreal nella finale di Europa League disputata mercoledì si completa il quadro delle 26 squadre qualificate di diritto alla prossima Champions League. Resta solo da stabilire chi tra Chelsea e Zenit sarà testa di serie ai sorteggi, con i Blues che potranno godere di questo vantaggio solamente in caso di vittoria della Champions (in caso contrario passerebbero in seconda, facendo slittare in terza il Borussia Dortmund). Poi ci saranno gli ultimi 6 posti, da assegnare tramite i preliminari: 4 slot sono assegnati alle squadre vincenti dei rispettivi campionati, 2 alle piazzate.

PRIMA FASCIA

Villarreal (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern (Germania)

Inter (Italia)

Lille (Francia)

Sporting CP (Portogallo)

PRIMA O SECONDA FASCIA

Chelsea (Inghilterra)

PRIMA O TERZA FASCIA

Zenit (Russia)

SECONDA FASCIA

Real Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Juventus (Italia)

Manchester United (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Siviglia (Spagna)

SECONDA O TERZA FASCIA

Borussia Dortmund (Germania)

TERZA FASCIA

Porto (Portogallo)

Ajax (Paesi Bassi)

Lipsia (Germania)

Atalanta (Italia)

TERZA O QUARTA FASCIA

Besiktas (Turchia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Brugge (Belgio)

QUARTA FASCIA

Milan (Italia)

Wolfsburg (Germania)