Ufficiale

Charpentier nuovo giocatore dello Klub Sportowy Cracovia: lascia il Parma dopo 3 anni

Charpentier nuovo giocatore dello Klub Sportowy Cracovia: lascia il Parma dopo 3 anni
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:23Serie A
di Simone Lorini

Si chiude oggi l'avventura in Italia di Gabriel Charpentier: il club ducale ha infatti comunicato la cessione dell'attaccante, esubero sin da inizio estate, al Cracovia: "Parma Calcio annuncia che Gabriel Charpentier è stato ceduto a titolo definitivo al Klub Sportowy Cracovia. Il Club augura a Gabriel, in gialloblu dal 2022 (con 45 presenze, 5 gol e 6 assist), di vivere un’esperienza professionale ad alti livelli con la nuova squadra polacca".

Questo il comunicato del club polacco: "Il Cracovia ha un nuovo giocatore, si tratta di Gabriel Charpentier, 26enne attaccante della Repubblica del Congo. Ha firmato un contratto annuale con opzione di prolungamento.

Cresciuto calcisticamente nell'accademia del FC Nantes, a livello senior si è messo in mostra nello Spartaks Jurmala in Lettonia. Da lì è approdato in Italia, dove ha giocato con Avellino, Genoa, Reggina, Ascoli, Frosinone e, infine, Parma, dove ha trascorso le ultime tre stagioni, ottenendo la promozione in Serie A. Nella massima serie italiana ha collezionato 10 presenze nella scorsa stagione, segnando un gol e fornendo 3 assist. Ha anche all'attivo 3 presenze e un gol con la nazionale del Congo.

Gabriel inizierà con allenamenti individuali, per poi unirsi alla squadra tra circa tre settimane. Benvenuto, Gabriel, al Cracovia!".

