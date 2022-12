Che 2023 aspetta il Torino: si cerca il salto di qualità. Anche per tenersi stretto Juric

Il 2023 sarà un anno chiave per capire finalmente le ambizioni del Toro. Ivan Juric vuole uscire dalla cosiddetta “zona grigia”, quella situazione in cui i granata, detta in sintesi, “non sono né carne né pesce”. E già nel primo mese del nuovo anno si capirà quale direzione si potrà prendere, con tanti appuntamenti chiavi da tutti i punti di vista. Da una parte sul mercato, con il presidente Urbano Cairo chiamato a regalare i rinforzi per il salto di qualità, e dall’altra sul campo, con i granata impegnati in sei gare che indirizzeranno inevitabilmente la stagione.

Partite da dentro o fuori

Cinque sfide di campionato più gli ottavi di coppa Italia, Ivan Juric e i suoi ragazzi possono davvero svoltare, in un senso o nell’altro. Anche perché, almeno sulla carta, le partite non sono così proibitive: il primo ostacolo, infatti, sarà il fanalino di coda della classifica Verona. I granata saranno poi impegnati nella trasferta contro un grande ex, a Salerno contro Davide Nicola, e a metà mese aspetteranno lo Spezia, altre due squadre che hanno come priorità la salvezza. Infine, le ultime due gare di gennaio saranno entrambe in trasferta e in Toscana: il 21 a Firenze contro i viola servirà per dosare le ambizioni europee, il 28 ad Empoli si giocherà su un campo storicamente difficile, con i granata che hanno vinto per la prima volta nella loro storia proprio a maggio scorso. In mezzo alle sfide di campionato, il Toro si giocherà i quarti di finale di coppa Italia contro il Milan: la gara secca in programma a San Siro è fissata per mercoledì 11.

Mercato decisivo

E poi, parallelamente, andranno avanti le trattative, con un’operazione ormai sui binari giusti: l’approdo di Haveri sotto la Mole, però, è previsto nella prossima stagione, anche perché l’esterno del Rimini non può ancora essere pronto per il salto in serie A. Juric si aspetta colpi già per tentare l’assalto alle posizioni nobili durante questa stagione, un attaccante e un centrocampo sono il minimo indispensabile per provare il tanto agognato salto di alto. E anche per convincere lo stesso tecnico a blindarsi al club di via Arcivescovado.