Che mercato sarà: da Isco a Khedira, i 5 colpi attesi in Premier League

Non sarà un mercato di gennaio da fuochi d'artificio in Premier League però alcuni colpi importanti potrebbero cambiare l'assetto attuale delle big inglesi. Anche se il Liverpool infatti ha poco da aggiustare in corsa, Jurgen Klopp sarebbe ben felice di accogliere un nuovo difensore visto il grave infortunio di van Dijk e le condizioni non perfette di Matip e Fabinho che hanno lasciato il tecnico con i giocatori contati in difesa. Nelle ultime ore in Inghilterra gira il nome di Milan Skriniar, giocatore che piace da tempo a Klopp ma non è escluso che alla fine i Reds virino su una soluzione low cost.

Chi invece ha bisogno di rinforzare la squadra è certamente l'Arsenal, che deve sistemare Mesut Ozil, fuori ormai dai progetti di Arteta e sta insistendo per Isco. Il centrocampista non sta trovando grande spazio al Real Madrid in questa stagione e sarebbe pronto ad iniziare una nuova avventura in Premier League. I Gunners hanno bisogno di maggiore qualità dopo un inizio complicato e sperano di convincere Zidane a lasciare andare l'ex Malaga.

Un altro colpo atteso in Premier League è l'approdo di Sami Khedira all'Everton. Certo ormai che il centrocampista tedesco lascerà la Juventus a gennaio dopo una prima parte di stagione trascorsa a sognare il campo, Carlo Ancelotti lo ha contattato già da tempo e aspetta di accoglierlo nella sua dimora di Liverpool. Il tecnico italiano conosce molto bene il tedesco dopo i loro anni al Real Madrid e sono pronti a tornare a lavorare insieme.

In casa Tottenham invece anche se tiene banco il futuro di Dele Alli, visto poco da Mourinho e richiesto a gran voce dal Paris Saint-Germain, lo Special One spera di ricevere qualche regalo di Natale in ritardo dal mercato invernale e sta chiamando a gran voce Diego Costa, attaccante che si è liberato dall'Atletico Madrid e che ha già lavorato con il tecnico lusitano al Chelsea nella stagione 2014-15 e 2015-16 segnando 24 gol in 57 presenze.

Infine il Manchester United, infilatosi a sorpresa nella lotta per il titolo, è molto attento alla questione legata al futuro di PaulPogba. Non è escluso infatti che il francese, che Raiola ha messo sul mercato nelle scorse settimane, lasci il club inglese già a gennaio con la Juventus molto interessata e alla sua eventuale partenza dunque è legata l'ipotesi dell'arrivo di un sostituto a centrocampo. In attacco invece Ighalo dirà addio dopo la fine del prestito a gennaio, dunque è possibile l'arrivo di un'altra punta. I colpi del Chelsea invece difficilmente saranno in entrata, dopo i botti lanciati questa estate, mentre sono diversi i giocatori in uscita che potrebbero approdare nel nostro campionato: da Rudiger a Marcos Alonso, passando per Emerson Palmieri.