Che Roma troverà Mourinho? Lo speciale su tutti gli infortuni, di Noisefeed per TMW

Che Roma troverà la prossima stagione José Mourinho? Dove dovrà lavorare lo Special One? C'è un dato sul quale dovrà certamente puntare lo sguardo e che Tuttomercatoweb.com ha analizzato insieme a Noisefeed, startup italiana che grazie a Noisefeed Injuries studia e monitora gli infortuni del calcio ed è il più aggiornato e dettagliato database a riguardo.

Gli infortuni mese per mese Novembre come picco dei ko. Ben 13 in un solo mese, mentre quello più basso è stato chiaramente settembre, a cavallo tra le due stagioni con 2. Una stagione però carica di tanti ko, più o meno gravi. Nel 2021, 9 a gennaio, 6 a febbraio, 8 sia a marzo che ad aprile.

Quanti stop per infortuni alla coscia Un dato che balza all'occhio è il tipo di infortuni per parti del corpo. 14 i casi Covid ma ben 24 gli infortuni alla coscia per i giocatori giallorossi. 36, peraltro, le lesioni muscolari mentre quelle ai legamenti sono state 3. Ben 6 gli infortuni al ginocchio. Una stagione infortunata e sfortunata, che sarà messa chiaramente tra i primi punti di lavoro dallo stesso Special One e dalla Roma che a riguardo ha una profonda attenzione ai dettagli e intenzione. E voglia di superare quest'annata difficile.