Chelsea ko a Torino, Zola: "Manovra articolata e lenta, ha favorito la Juve"

Gianfranco Zola, ospite di Prime Video, ha commentato così la prova del Chelsea di stasera. I Blues sono caduti all'Allianz Stadium per mano della Juventus di Allegri: "Manovra articolata e lenta, ha favorito la Juve nel modo in cui si è difesa, a cui non voglio però togliere nulla. Doveva fare questo tipo di partita, il Chelsea non era quello "vero" però".