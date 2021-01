Chi è Joakim Maehle, la nuova freccia dell'Atalanta che piaceva molto anche al Napoli

Una nuova freccia per l'arco di mister Gian Piero Gasperini, l'Atalanta si è già ufficialmente assicurata un nuovo rinforzo in vista di questo 2021. Parliamo di Joakim Maehle, promettente esterno classe '97 che i nerazzurri hanno prelevato dal Genk a titolo definitivo per 10 milioni di euro circa più bonus.

Laterale a tutta fascia da alternare ad Hateboer nelle rotazioni tra Serie A e coppe, complici anche i possibili ritorni rispettivamente a Genova (Sampdoria) e Valencia degli inutilizzati Fabio Depaoli e Cristiano Piccini, il danese cresciuto nell'Aalborg ha trovato la sua consacrazione proprio nella Pro League. Arrivato al Genk per poco più di un milione nel 2017, Maehle a poco a poco è diventato infatti un grande protagonista del massimo campionato belga (il suo bottino personale in tre anni e mezzo coi De Smurfen è pari non a caso a 6 gol e 22 assist in ben 130 presenze), attirando inevitabilmente anche le attenzioni delle big europee. Ci aveva provato il Napoli di De Laurentiis, ce l'ha fatta l'Atalanta dei Percassi. La Dea ha, così, un nuovo giovane talento da far consacrare.