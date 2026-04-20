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Chi sono Bardghji e Yaakobishvili, i due talenti che il Barça vuole offrire all'Inter per Bastoni

Chi sono Bardghji e Yaakobishvili, i due talenti che il Barça vuole offrire all'Inter per BastoniTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:27Serie A
Giacomo Iacobellis

Roony Bardghji e Aron Yaakobishvili, segnatevi questi due nomi. Oltre a essere due talenti interessanti in prospettiva, sono infatti anche i due calciatori che il Barcellona vorrebbe "sacrificare" per scontare il prezzo di Alessandro Bastoni, valutato circa 70-80 milioni di euro dall'Inter. Ma chi sono rispettivamente questo attaccante e questo portiere?

Roony Bardghji
Classe 2005 nato a Kuwait City, dalla doppia nazionalità svedese-siriana, Roony Bardghji è un esterno offensivo classe 2005 che è già riuscito a brillare anche in prima squadra. Ala destra di piede sinistro, è arrivato al Barça dal Copenhagen la scorsa estate e in questa stagione ha già collezionato 23 presenze, con due gol, quattro assist e 616 minuti giocati tra i 'grandi'. Le sue skills: imprevedibilità, uno contro uno, dribbling, velocità. Ha già esordito con la Nazionale maggiore della Svezia, con cui ha messo insieme tre presenze.

Aron Yaakobishvili
Classe 2006, quindi più piccolo di un anno rispetto a Bardghji, il portiere Aron Yaakobishvili è nato a Budapest e ha doppia nazionalità ungherese-georgiana. Oggi in prestito al FC Andorra, ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'Ungheria ed è già stato convocato anche dalla rappresentativa maggiore. In questa stagione, per lui si contano finora 21 presenze con 29 gol subiti e 3 clean sheet in seconda divisione spagnola. Ambidestro, ha una struttura fisica importante con 187 centimetri di altezza.

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