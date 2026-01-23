Ufficiale Girona, nuovo prestito per Yaakobishvili: l'ungherese lascia l'Andorra e va in terza divisione

Il Tenerife ha ufficializzato l’ingaggio di Antal Yaakobishvili in prestito dal Girona. Il difensore ungherese (ma di chiare origini georgiane), nato a Budapest il 12 luglio 2004, è cresciuto nelle giovanili di Baráti Bőrlabda/ASI Dinamo e MTK Budapest, prima di arrivare in Spagna nel 2017 per giocare nell’Atlètic Sant Just, squadra del settore giovanile catalano. Dopo quattro stagioni nel club, Yaakobishvili si è trasferito al Girona, entrando a far parte del settore giovanile nella stagione 2021/2022.

In Catalogna, il centrale ha impressionato con ottime prestazioni, conquistandosi un posto nel Girona B e debuttando ne LaLiga EA Sports nel 2024, esordendo nello stesso anno anche in Champions League, disputando i 90 minuti contro l’Arsenal. Dopo tre stagioni con il club catalano, Yaakobishvili ha fatto parte della prima squadra durante la preseason 2025/2026, per poi essere ceduto nella prima parte di stagione all'Andorra ne LaLiga Hypermotion, dove ha collezionato cinque presenze tra campionato e Copa del Rey.

Ora il difensore ungherese si unisce al Tenerife fino al termine della stagione, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dei traguardi stagionali della squadra.