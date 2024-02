Ufficiale Girona, blindato un giovane talento della difesa: Yaakobishvili ha firmato fino al '28

vedi letture

Il Girona ha annunciato il rinnovo di contratto del giovane difensore Antal Yaakobishvili, classe 2004, che dalla scorsa estate è aggregato in prima squadra – dopo aver giocato nelle giovanili di MTK e Sant Just oltre che del club catalano – con cui ha raccolto tre presenze in questa stagione fra campionato e Copa del Rey.

Il calciatore ungherese ha infatti firmato un accordo fino al 2028 con il club spagnolo allungando di un altro anno il legame precedente.