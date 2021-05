Chi vince l'Europeo? Petkovic: "Italia forte e l'ha dimostrato. Il Belgio ha fame, Francia favorita"

Chi vincerà il prossimo Europeo? Il CT della Svizzera Vladimir Petkovic, intervistato dal Corriere dello Sport, parla così delle favorite per vincere la competizione: "Mi fa piacere che Mancini attribuisca all’Italia il ruolo di favorita. E’ un segnale di consapevolezza, sono forti e lo hanno dimostrato. L’aspetto mentale non è da sottovalutare, ma l’organico azzurro è solido e pieno di individualità, le ambizioni di successo sono legittime. Mi piace il Belgio, non solo perché nel ranking Fifa è davanti a tutte. Hanno fame e qualità, vengono da un bel Mondiale, potrebbero dare un’impronta all’Europeo e arrivare sino in fondo. La Francia parte tra le favorite e poi ci metto Inghilterra perché, se arriverà in semifinale, potrebbe giocare penultima e ultima partita a Wembley. A volte piccoli vantaggi possono essere decisivi ma nella nazionale inglese ci sono giocatori di grandissima qualità, che giocano nei club più prestigiosi. Hanno l’abitudine alle grandi partite. Infine dico Spagna. Nuovo ciclo, stanno costruendo qualcosa d’importante, li abbiamo affrontati lo scorso anno, sarà interessante capire dove possono arrivare.