Chiesa torna titolare dopo due mesi. Dal Genoa all'Udinese: ecco la nuova occasione

Torna titolare dopo quasi due mesi, in Serie A, Federico Chiesa, nella formazione scelta da Massimiliano Allegri per la sfida contro l'Udinese che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo quattro gare saltate per infortunio, con Frosinone, Salernitana, Lecce ed Empoli, e altre tre nelle quali è subentrato, contro Roma, Sassuolo e Inter, l'attaccante scenderà dunque in campo dal primo minuto all'Allianz Stadium, cercando di ritrovare la forma migliore a magari il gol, che gli manca dalla sfida contro i neroverdi dello scorso 16 gennaio. L'ultima volta con il numero 7 dall'inizio era datata 15 dicembre 2023, a Marassi contro il Genoa, dove sbloccò la partita, poi terminata 1-1, su calcio di rigore.

Solo una volta.

In realtà nel 2024 Chiesa è già partito titolare in un'occasione con la maglia della Juventus, ma in Coppa Italia, nella gara valida per gli ottavi di finale contro la Salernitana, vinta 6-1 dai bianconeri. Nell'ultimo periodo poi, Allegri gli ha sempre preferito Yildiz, che oggi andrà in panchina, e complice la sua esplosione non è stato facile per l'ex Fiorentina convincere il proprio allenatore. Oggi l'occasione contro l'Udinese, con il fischio d'inizio fissato alle 20.45.

Queste le formazioni ufficiali della partita.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Kostic, Yldiz, Iling, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalò, Nicolussi Caviglia, Cerri, Nonge. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Nehuen Perez, Lautaro Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Kamara, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Payero. Allenatore: Cioffi.