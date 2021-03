Christillin: "Eliminazione Juve il remake dell'anno scorso. CR7? Criticarlo è follia"

Intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Evelina Christillin ha parlato così della Juventus: "Non mi aspettavo l’eliminazione della Juve e mi ha amareggiato molto questo risultato. Mi è sembrato il remake della passata stagione con il Lione. La Juve ha avuto gran coraggio a paracadutare Pirlo su una panchina così difficile. Ha bisogno ancora di tempo. Critiche a Ronaldo? Ha sbagliato due partire ma criticarlo per me è follia. Un campione di quella caratura in Italia è stato un segnale importante. Scudetto Juve? La strada è quasi chiusa”.