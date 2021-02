"Ci gira male in zona gol". Rivedi Gasperini dopo lo 0-0 in Coppa Italia dell'Atalanta

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli:

"È un momento non fortunatissimo in zona gol, siamo arrivati due-tre volte davanti al portiere con Pessina, Toloi e Muriel. Quando arrivi davanti al portiere la speranza è quella di fare gol, così cambia la partita". Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa al termine dello 0-0 di Coppa Italia contro il Napoli: "È stata una partita contro una squadra forte come il Napoli, sono soddisfatto della gara che abbiamo fatto".

