Ci siamo: Sanabria, il pallino di Nicola, a un passo dal Toro. Affare da 7 più bonus

Vicini. A un passo dal trasferimento di Antonio Sanabria in granata. Ieri l'incontro e i contatti che sono andati avanti anche oggi con gli intermediari e agenti. La punta del Betis Siviglia è il grande obiettivo per Davide Nicola, in un mercato dove Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno cercando di accontentare in tutto e per tutto il proprio allenatore. Sanabria è la prima richiesta dell'allenatore e dopo le telefonate della mattina, ecco l'incontro del pomeriggio. Di nuovo, ma stavolta per trovare l'intesa totale: il paraguaiano in granata per 7 più bonus e percentuale di rivendita al Betis.

La svolta in mattinata

Tempus fugit Arrivando dalla Spagna, con tutte le pratiche anche sanitarie da espletare per un transfer internazionale, in questa sessione i trasferimenti tra estero e Italia difficilmente si concretizzeranno il 1 febbraio. Per questo il Torino è in pressing su Sanabria e sul Betis per provare a trovare la quadra proprio in queste ore e così sarà. Finora, al Betis, questo il rendimento del paraguaiano: in 17 presenze in campionato, di cui 10 dal primo minuto, con tre gol all’attivo: l’ultimo, pochi giorni fa all’Huesca, nella vittoria esterna per 2-0. Tre presenze, ma a secco, in Copa del Rey. In attesa della nuova vita con Davide Nicola.