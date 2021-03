Clima teso a Napoli? Mihajlovic: "A Bologna è normale, forse dovrei essere più elettrico io"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli, mister Sinisa Mihajlovic ha descritto così il clima che si respira a Bologna dopo la sconfitta deludente col Cagliari: "Clima elettrico a Napoli? Il clima da noi è normale. Forse sarebbe meglio se fosse elettrico, ma non lo è. Forse dovrei essere io più elettrico io per far cambiare il clima. I ragazzi sono consapevoli di non aver fatto la partita che volevamo col Cagliari. Le partite si perdono, ma bisogna vedere come. In passato abbiamo perso partite in cui abbiamo fatto di tutto, ma avevamo davanti avversari che avevano dato qualcosa di più. Quando si perde con un avversario meno forte, anche secondo la classifica, sono sconfitte che deludono molto. Quella di Cagliari è una sconfitta che non ci sta perché non abbiamo dato il massimo. Ci mancavano giocatori, sì, ma anche con la Lazio, quindi sono tutte scuse. Dipende tutto da noi, da come andiamo in campo. È successo a Cagliari, a Genova, con il Benevento... Ogni tanto abbiamo qualche amnesia. Mi rode quando si perde così. Da queste cose dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per non perdere", le dichiarazioni del tecnico rossoblù.