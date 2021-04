Cluster Italia senza fine: anche Pessina è positivo al Covid-19. Il comunicato dell'Atalanta

L'Atalanta ha comunicato che, in seguito ai test molecolari effettuati nella giornata di ieri, il centrocampista Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19 (il giocatore è asintomatico e in isolamento). La società, scrive nel comunicato, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Questo il comunicato: "Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".

Come noto, c'era apprensione in casa Atalanta visti i ripetuti casi di positività dei giocatori rientrati dagli impegni della Nazionale italiana, l'ultimo dei quali ha riguardato lo juventino Bernardeschi (oltre a Bonucci, Sirigu, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno e altri membri dello staff azzurro), che avevano indotto i nerazzurri a tenere tra l'altro precauzionalmente in isolamento Toloi e lo stesso Pessina.