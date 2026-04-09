Collina e la scelta degli arbitri per il Mondiale: "Li seguiamo da tre anni. Sono i top al mondo"

La Fifa ha appena diramato la lista dei 52 arbitri, 88 assistenti e 30 ufficiali di gara video che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo. L'Italia sarà rappresentata da Maurizio Mariani come arbitro, Bindoni e Tegoni come assistenti e Di Bello come addetto al VAR. Scelte che il responsabile degli arbitri Fifa e presidente del Comitato Arbitrale Fifa, Pierluigi Collina: "Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei FIFA.

Inoltre, le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio".

E ancora: "La Coppa del Mondo FIFA di quest'anno sarà la più grande della storia, con 48 squadre partecipanti e 104 partite da disputare su un'area geografica più estesa nella storia del torneo. Sarà la più grande squadra arbitrale FIFA di sempre, con 41 ufficiali di gara in più rispetto a Qatar 2022. Ognuno di loro dovrà essere pronto a essere designato per una partita e a contribuire attivamente al successo dell'arbitraggio ai Mondiali. La selezione di sei ufficiali di gara donne conferma un trend iniziato quattro anni fa in Qatar, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'arbitraggio femminile - ha continuato -. Come già accaduto nei precedenti tornei FIFA, i nostri analisti forniranno agli ufficiali di gara tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio. Faremo tutto il possibile per garantire che i nostri ufficiali di gara siano pienamente preparati e siamo fiduciosi che la squadra arbitrale FIFA saprà affrontare le sfide che ci attendono in questa competizione rivoluzionaria".