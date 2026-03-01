Collina sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"

"Quando nel 2016 venne decisa la sperimentazione del Var, la tecnologia era molto diversa da oggi". Parla così Pierluigi Collina, capo degli arbitri FIFA e membro IFAB, in esclusiva a Sky Sport commentando le nuove regole del calcio che entreranno in vigore dal Mondiale 2026: "Il protocollo fu scritto da zero prendendo spunto da altri sport, come il rugby, e i video match officials non avevano esperienza e una qualità molto basica. Oggi la situazione è diversa ed è normale valutare se, alla luce di ciò, sia giusto modificare qualcosa. Un esempio è appunto la seconda ammonizione chiaramente sbagliata: l’espulsione che ne deriva oltre a essere ingiusta nei confronti del giocatore, può avere un impatto sul risultato della partita. Sono alcuni anni che ne stiamo discutendo e purtroppo finora qualcuno non l’aveva considerata come una priorità".

"Qualcuno può avere pensato che l’introduzione del Var avrebbe eliminato gli errori - prosegue Collina -. Questo non è mai stato l’obiettivo. Il calcio è uno sport fatto di decisioni 'fattuali' e di decisioni legate all’interpretazione di un episodio. Per quanto si possa migliorarne l’utilizzo, la componente umana resterà sempre e con essa la fallibilità. A chi sente la nostalgia per il calcio senza tecnologia consiglio di vedere qualche partita dove il Var non è utilizzato, come per esempio la fase iniziale della FA Cup, e sono certo cambierà idea".

Chiusura di Collina su Inter-Juventus e la seconda ammonizione a Kalulu: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo. Sono anni che parliamo di questo tema, spero che ora anche gli scettici si siano convinti e che d'ora in poi riusciremo a cambiare preventivamente, prima che capiti qualcosa di simile. Se qualcuno mi avesse ascoltato tre anni fa, sarebbe stato meglio...".