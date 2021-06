Colombia, Cuadrado felice dopo l'1-0 sull'Ecuador: "Quando siamo uniti siamo più forti"

L'esterno della Juventus Juan Cuadrado ha commentato il successo della sua Colombia contro l'Ecuador in Copa America: "Era importante debuttare con una vittoria, è stata una partita molto difficile su un campo difficile. Non abbiamo avuto il tempo di preparare bene la partita perché non avevamo le condizioni giuste per farlo, ma con fame e desiderio siamo riusciti a raggiungere il risultato. Questa è la cosa più importante. Tanti cambi? E' molto importante perché avendo fatto tanti cambi, la squadra ha mantenuto la sua identità. Non ci sono riserve qui, siamo tutti titolari. Tutti quelli che entrano in campo vogliono dare il loro contributo. Abbiamo sempre detto che nessun singolo vale più di tutta la squadra, quando siamo uniti siamo più forti".