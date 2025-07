Ufficiale Colombo è il nuovo centravanti del Genoa. Arriva dal Milan, formula e cifre dell'operazione

Lorenzo Colombo lascia il Milan e si trasferisce al Genoa. A darne l'ufficialità sono entrambi i club con i rispettivi comunicati. Questo quello rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo al Genoa CFC. Il Club augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

Questo invece il comunicato del Genoa: "Lorenzo Colombo è un giocatore del Genoa. L’attaccante nato a Vimercate (MB) l’8 marzo del 2002 arriva a titolo temporaneo dal Milan, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In Serie A Enilive ha collezionato 100 presenze e 15 reti con le maglie di Milan, Lecce, Monza ed Empoli. Con la Nazionale U21 ha disputato due edizioni del Campionato Europeo, dopo aver fatto parte di tutte le nazionali Under giovanili. Benvenuto a Genova, Lorenzo!".

Formula e cifre - Dopo essere rientrato in Italia dalla tournée in Asia con il Milan, l'ex attaccante dell'Empoli è arrivato ieri sera a Genova per poi sostenere nelle ultime ore le visite mediche di rito. L'operazione sarà finalizzata in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento della salvezza e a un certo numero di presenze e gol. In totale verranno versati circa 10 milioni di euro nelle casse del Milan.

I numeri in carriera - Colombo in carriera vanta 43 presenze con l'Empoli, 35 con la SPAL, 34 con il Lecce, 25 con il Monza, 12 con la Cremonese e una con il Milan. Il 23enne tra i professionisti ha segnato 25 gol. A queste gare ci sono poi da aggiungere le 20 con l'Italia Under 21, quella con l'Under 20, quella con l'Under 19, le 20 con l'Under 17, quella con l'Under 16 e le 4 con l'Under 15, con 12 reti all'attivo.