Colpani alla Fiorentina, l'agente: "Talento naturale, sa giocare a calcio come pochi..."

Presente negli studi di 'Sky', il procuratore del centrocampista Andrea Colpani ha commentato il trasferimento del suo assistito dal Monza alla Fiorentina. L'operazione è stata definita con la formula del prestito oneroso (quattro milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a dodici: "No, perché gli allenatori contano nei club ma alla fine decidono le società. E' stata fatta una operazione giusta dopo un'annata importante. Andrea ha realizzato otto gol senza rigori, è stato un giocatore davvero importante per il Monza", ha dichiarato Tullio Tinti.

Questo trasferimento lo aiuterà anche in chiave Nazionale

"Assolutamente. E' un talento naturale, un giocatore che sa giocare a calcio come pochi. Dobbiamo aiutare la crescita di questi ragazzi perché in Italia ce ne sono tanti, ma spesso si perdono nelle categorie basse".

Dell'acquisto di Colpani, intervistato da 'Radio FirenzeViola', ne ha parlato quest'oggi il direttore sportivo Oreste Cinquini. Queste le sue dichiarazioni sull'ormai ex calciatore del Monza e non solo: "Mi sembra un buon giocatore e Palladino a quanto pare ha spinto molto per avere il giocatore. Mi sembra strano che il Monza lasci un giocatore così con questo tipo di formula. La Fiorentina ha preso anche Valentini, ma numericamente ci sono problemi in mezzo al campo con i soli Mandragora e Bianco. Dietro c'è Pongracic, ma ancora manca qualcosa e in porta Christensen non è risultato quello che doveva essere. Colpani-Kean-Pongracic acquisti da squadra ambiziosa? Se si vuole migliorare l'ottavo posto e tre finali non è abbastanza. La Fiorentina deve ancora completare la rosa e soprattutto c'è un allenatore nuovo"