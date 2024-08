Ufficiale Colpo da novanta della Juventus: dall'Atalanta arriva Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners è il colpo da novanta del mercato della Juventus, che annuncia il passaggio in bianconero dell'olandese dall'Atalanta, con cui ha vinto l'Europa League nell'ultima stagione, consacrandosi a livello europeo: "È ufficiale il passaggio a titolo definitivo alla Juventus di Teun Koopmeiners proveniente dall’Atalanta: il centrocampista classe 1998 ha firmato un contratto di 5 anni fino al 30 giugno 2029. Nato a Castricum il 28 febbraio 1998, cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, Koopmeiners fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2017/18 e a soli 19 anni diventa da subito uno dei centrocampisti di riferimento del club olandese - trovando anche spazio con frequenza quando si tratta di fare gol grazie alle sue capacità balistiche, che lo portano nel giro di pochi mesi a ricoprire anche il ruolo di rigorista.

L’annata 2020/21 è quella della definitiva consacrazione, in cui Koopmeiners segna 15 gol in 32 partite e vince il premio come miglior giocatore dell’Eredivisie - attirando le attenzioni dell’Atalanta, con la quale il centrocampista olandese ha disputato negli ultimi tre anni 129 partite tra tutte le competizioni raccogliendo anche 29 gol e 15 assist.

Numeri, cifre e soprattutto prestazioni di livello assoluto che gli hanno permesso di ritagliarsi un posto anche con la Nazionale dei Paesi Bassi, con la quale ha vestito tutte le maglie a partire dalla selezione Under 17 e arrivando a indossare quella della Nazionale maggiore in 21 gare dopo l’esordio nell’ottobre 2020".

I dettagli economici dell'operazione

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atalanta BC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Teun Koopmeiners a fronte di un corrispettivo di € 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 6 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".