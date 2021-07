Come immagino la Roma fra tre anni? Mourinho non ha dubbi: "Festeggiando qualcosa"

José Mourinho si presenta come nuovo allenatore della Roma. Una conferenza stampa attesa, in cui lo Special One ha risposto anche ad una domanda precisa: come immagina la Roma fra tre anni, quando scadrà il contratto firmato? "Festeggiando qualcosa", la fulminea risposta dello Special One. Che poco prima aveva spiegato: "Ho un contratto triennale, ovviamente sarà la società a decidere il futuro ma ho firmato 3 anni. Qua non si vince da tanti anni, serve capire perché la squadra è arrivata a 29 punti dalla vetta. Devo chiedermelo e devo trovare le risposte, il club e i dirigenti sanno che c'è molto lavoro da fare ma vogliamo arrivare a dei titoli. Vincere immediatamente normalmente non succede, anche se nel calcio mai dire mai".

