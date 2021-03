Come si migliora l'Atalanta? Gasperini: "Impensabile comprare giocatori da 80 milioni"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Spezia, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche di come poter colmare il gap con le grandi: "Noi siamo l'Atalanta, non possiamo pensare di acquisire giocatori a 80 milioni con contratti del genere. L'Atalanta ha il suo standard e ha speso per quello che è il suo target: ricordiamoci che siamo in un periodo di pandemia, la proprietà ha affrontato la crisi. Dobbiamo pensare al nostro, le altre hanno sicuramente sul mercato possibilità di spendere di più, noi dobbiamo seguire il nostro target. Il tutto in base alle proprie possibilità. Romero, Pessina, Maehle hanno dato un contributo importante, i soldi aiutano, non si può sforare o fare chissà cosa. Altri hanno centinaia di milioni di debiti, ma si vede che possono affrontarli. Dobbiamo seguire il nostro percorso, la squadra si sta migliorando. La sensazione è che siamo sembrati forti rispetto all'Inter prima in classifica. È anche una forte motivazione, per noi quella dell'altra sera è una piccola vittoria, ti permette di pensare al futuro. Vincere a tutti i costi ti porta fuori giri, noi abbiamo un ambiente gratificato. Su questo cerchiamo di migliorarci".