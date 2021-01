Come sta l'Udinese? Gotti: "Energie recuperate e acciacchi smaltiti, ho sensazioni positive"

Alla vigilia della sfida di domani sera contro la Juventus, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti ai microfoni di Udinese Tv si è soffermato anche sul momento della sua squadra.

Si ricomincia dopo un brutto ko e il tour de force di gennaio inizia con la Juventus, quali le aspettative e che tipo di risposta si aspetta dalla squadra in questo big match?

"Se le aspettative devono essere relazionate a come vedo la squadra allenarsi avverto sensazioni molto positive, poi però le partite vanno giocate".

Crede che la sosta sia stata propizia per ricondizionare alcuni calciatori? Come ha lavorato e come arriva la squadra a questa partita?

"Da una parte la sosta intesa come stacco dagli impegni ravvicinati ha consentito ad alcuni di recuperare un po’ di energie e di smaltire qualche acciacco. Una settimana piena di lavoro ci consente di fare 3-4 giorni di carico importante per poi scaricare in vista della partita. Ora si giocherà ogni tre giorni, non sarà più possibile seguire questo ciclo e bisognerà migliorare attraverso le partite, cosa non sempre semplice. Le partite stesse tante volte non ti consentono di fare dei ragionamenti che vanno nell’aiuto di qualche giocatore che avrebbe bisogno di minutaggio per migliorare le proprie condizioni e, contestualmente, non si riesce negli allenamenti a far crescere di molto la condizione. Tutte le squadre devono fare i conti con una situazione di questo tipo".

