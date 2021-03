Come sta Rugani? Risponde Semplici: "Ha preso una botta, lo valuteremo domani..."

vedi letture

Come sta Rugani? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari che in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Bologna ha risposto così: "Ha avuto una botta e valuteremo domani con lo staff medico", ha detto il tecnico dei rossoblù che prosegue sulla ritrovata solidità difensiva: "Io ai ragazzi ho detto: con voi si può andare in guerra. Davanti avevamo un grande attacco e sono soddisfatto di tutti non solo dei difensori".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Semplici.